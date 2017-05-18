المعارضة السورية تطالب دي ميستورا بتوضيحات حول لجنته الدستورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالبت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية، والتي تحضر مؤتمر جنيف في جولته السادسة، من المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا الكثير من التوضيحات حول طلبه تشكيل لجنة استشارية قانونية ودستورية. وأعربت عن تحفظها حول الموضوع ووصفته بأنه “غامض وغير واضح الآليات ولا الأهداف”، وألمحت إلى أن المبعوث الأممي يسعى لتوسيع صلاحياته خارج نطاق تكليفه وبعيداً عن القرارات الأممية ذات الشأن بالقضية السورية.

وفي مذكرة من صفحتن، قدّمت المعارضة السورية الكثير من الأسئلة للمبعوث الأممي تتعلق بمدى صلاحياته بطرح هذا الموضوع، ومدى مطابقته لبيان جنيف1 وبقية القرارات الأممية المعنية بالأزمة السورية، كما أعربت عن خشيتها أن يكون اقتراح تشكيل الهيئة التشاورية حول القضايا القانونية والدستورية التي اقترحها دي ميستوراً غير متوافقة مع ما يريده السوريون.

وشددت المعارضة السورية في رسالتها التي قدّمتها للمبعوث الأممي، وحصلت (آكي) على نسخة منها، على أن لهذا المقترح “أوجها غامضة وغير واضحة المعالم، وتحتاج إلى توضيحات”، لمعرفة مدى جدواه في دفع العملية السياسية إلى الأمام.

وتساءلت إلى أي مستند أو مرجعية يستند المبعوث الأممي في تشكيل هذه الآلية، سواء من ناحية ولايته أو من ناحية دوره كمبعوث أممي، كذلك تساءلت عن العلاقة بين تشكيل هذه الآلية وبين بيان جنيف1، وما هو مرجع الصلة بينهما كما أشار المبعوث الأممي في اقتراحه المكتوب الذي قدّمه للمعارضة أول أمس (الثلاثاء).

كما تساءلت عن ضمانات عدم توسيع أو تقليص أو تغيير العضوية في الآلية التشاورية في ظل الصلاحيات الرئاسية التي منحها المبعوث الأممي لنفسه، ومن سيضع نظامها، وكيف يمكن ضبط هذه العضوية لناحية العدد أو التشكيل بشكل ثابت، وتجنب التبديل الدائم.

كما شددت المعارضة السورية على ضرورة معرفة الدول التي أشار لها دي ميستورا بـ “المعنية”، التي يحق لها مراقبة والإشراف على هذه الآلية التشاورية، كما استغربت طرحه دي موضوع قيام هذه اللجنة ببحث عقد مؤتمر وطني، وهو لا يقع أساساً ضمن صلاحياته، ولا ضمن صلاحيات هذه اللجنة، بل ضمن صلاحيات حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات يتم تشكيلها بناء على بينا جنيف1، على حد وصفها.

وكان دي ميستورا قد طرح فكرة تشكيل آلية تشاورية قانونية ودستورية ومن أجل ما قال إنه “ضمان الحيلولة دون وجود فراغ دستوري أو قانوني في أي مرحلة خلال عملية الانتقال السياسي المتفاوض عليها”. وستقوم هذه الآلية التشاورية “بتقديم الدعم للمباحثات السورية – السورية للمساعدة على تحقيق تقدم سريع مبنيًا على أسس دستورية وقانونية صلبة ورؤى قانونية محددة”، في إطار بيان جنيف1، كما اعتمده مجلس الأمن 2218 و2254 و2268 و2336، على أن يترأسها مكتب المبعوث الخاص، مع ضمان حقّه بالاستعانة بعدد من الخبراء من مكتبه، ولها حرية التشاور بشكل منفصل مع خبراء قانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة ومع خبراء من المجتمع المدني يختارهم مكتب المبعوث الأممي من غرفة دعم المجتمع المدني والمجموعة الاستشارية النسائية أو خبراء يقترحهم مكتبه. كما قد يستعين المبعوث الخاص بخبراء فنيين من الدول المعنية لمراقبة ومساندة عمل الآلية التشاورية.

وقالت مصادر في المعارضة السورية في جنيف لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن المبعوث الأممي “يحاول تنفيذ أوامر روسية تسعى لتفريغ مؤتمر جنيف من محتواه نهائياً”، بعد أن حاولت موسكو “تفريغه عبر تفعيل مؤتمر أستانة”. وأشارت هذه المصادر إلى أن “الأمريكيين متواجدين في جنيف بشكل واضح لكنّهم لا يقومون بأي تحركات لا سلبية ولا إيجابية بشأن ما يطرحه المبعوث الأممي”.