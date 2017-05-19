سيناتور ايطالي: خفر سواحلنا لم يفهم بعد أن قوارب الهجرة يجب أن تتوقف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور يميني ايطالي إن قوات خفر سواحلنا لم تفهم لحد الآن أن قوارب الهجرة يجب أن تتوقف.

وكان خفر السواحل قد أعلن في بيان أمس عن أنقاذ حوالي 2300 مهاجر في منطقة وسط البحر المتوسط”، وذلك “من خلال 22 عملية إنقاذ جرت بالتنسيق مع المركز التشغيلي لخفر السواحل في روما”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ماوريتسيو غاسبارّي (حزب فورتسا إيتاليا)، في تصريحات الجمعة، أن “في قيادة خفر السواحل ربما لم يقرأوا النتائج التي خلصت إليها لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ”، فـ”أنا أرى إطلاق إعلانات فرح عن إنقاذ 2300 مهاجر سري آخر، تم جلبهم إلى إيطاليا”، مؤكدا “لقد حان الوقت لإنهاء هذا النوع من الممرات الإنسانية غير المنتظمة”، والتي “تريدها فقط من تطلق على نفسها اسم منظمات غير حكومية”.

وتابع غاسبارّي “كنا واضحين جدا، فهذه الدوامة يجب أن تتوقف، وعلى خفر السواحل العمل تأمين حدودنا ووضع حد لهذا العار”، فـ”وصول مزيد من المهاجرين يعني وجوب توفير مزيد من المال، وبالتالي مزيد من رجال المافيا الذين يضاربون على سواحل ليبيا وفي مراكز استقبال المهاجرين”. واختتم بالقول إن “الوقت قد حان للكف عن كل هذا”.