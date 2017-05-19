الاتحاد الأوروبي يعلن لقاءات رؤساء مؤسساته مع ترامب، أردوغان وماكرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية أن كلا من رئيسها جان كلود يونكر، ورئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، سيلتقيان، خلال اجتماعات منفصلة بالرؤساء الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس، إلى أن هذه اللقاءات ستتم على مدار يوم الخميس القادم في 25 أيار/مايو الجاري بمناسبة زيارة الرؤساء المذكورين للعاصمة بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي ( ناتو) المقررة اليوم نفسه.

وحول اللقاء بين المسؤولين الأوروبيين والرئيس الأمريكي، أكد المتحدث أنه يأتي في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والمبنية على القيم والمصالح، و”سيكون الاجتماع فرصة لتعميق الشراكة والتفاهم مع الإدارة الأمريكية الجديدة”، حسب كلامه.

ونوه شيناس بأهمية التحديات التي تستوجب تكثيف التعاون بين بروكسل وواشنطن، مثل الهجرة ومحاربة الإرهاب والتغير المناخي والعلاقات التجارية.

أما حول إمكانية التطرق إلى موضوع منع الولايات المتحدة للمسافرين من حمل الحواسب المحمولة والحواسب اللوحية، قال المتحدث “هذا الموضوع سيُبحث في واشنطن على مستويات تقنية”.

إلى ذلك، علقت مصادر أوروبية على الاجتماعات المقررة يوم الخميس القادم، بالتأكيد على أن اجواءها ستكون مختلفة باختلاف الضيف الذي سيحل على أوروبا.

ورأت المصادر أن اللقاء مع الرئيس الأمريكي ترامب سيأتي على خلفية من التوتر بسبب ” الاساءات” التي وجهها الأخير للاتحاد الأوروبي ودوله خلال حملته الانتخابية.

أما بشأن اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد وصفت المصادر بـ”الطبيعي” أن يكون التوتر هو سيد الموقف، نظراً للخلافات القائمة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتلويح الرئيس التركي بإمكانية إجراء استفتاء حول عقوبة الإعدام وكذلك مراجعة توجه بلاده للانضمام للاتحاد الأوروبي.

ولكن اللقاء مع الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، والكلام دائماً للمصادر نفسها، فسيتم في أجواء مختلفة تماماً، وذلك نظراً للدعم الذي تلقاه الأخير من قبل المؤسسات الأوروبية أثناء حملته الانتخابية وبعدها، مقابل حرصه على إظهار تمسكه بالاتحاد الأوروبي.