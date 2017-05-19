كوبلر “يدين بقوة” الهجوم على قاعدة براك جنوبي ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، عن “الإدانة بقوة” للهجوم، الذي “تم شنه دون سابق استفزاز أمس على قاعدة براك الشاطي الجوية”، في جنوب ليبيا.

ولقد حمل أعضاء بالمجلس النواب الليبي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس، المدعومة دوليا، مسؤولية “المجزرة”، التي أسفرت عن مقتل أكثر من سبعين جنديا، ينتمون إلى “الجيش الوطني الليبي”، الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر.

وقال مارتن كوبلر، “إنني أشعر بالغضب إزاء التقارير التي تفيد عن وقوع عدد كبير من القتلى، ومن ضمنهم مدنيين، والتقارير التي تفيد عن احتمال وقوع إعدامات بإجراءات موجزة. وتشكل عمليات الإعدام بإجراءات موجزة واستهداف المدنيين جريمة حرب يمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية”، حسبما جاء في بيان

وأكد الممثل الخاص أن هذا “الهجوم الشرس يجب ألا يدفع إلى مزيد من الصراع الخطير”، مشددا على أنه “لا يوجد حل عسكري لمشاكل ليبيا”، على حد وصف البيان الذي صدر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

وأضاف “أناشد جميع الأطراف أن تدين هذا الهجوم وألا تسمح له بتقويض الجهود المكثفة التي ترمي إلى إيجاد حلول سياسية سلمية” للأومة بين الفرقاء الليبيين.