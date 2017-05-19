فصائل عسكرية سورية معارضة تتراجع عن تعليق مشاركتها في جنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما -تراجعت فصائل المعارضة السورية المسلحة عن تعليق مشاركتها في الوفد المفاوض الرئيسي المشارك في مؤتمر جنيف، بعد جلسة مشتركة بين الوفد المفاوض والهيئة العليا للمفاوضات، على الرغم من أن المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا ما زال مصراً على مناقشة الدستور في جلسة المفاوضات التي تُعقد اليوم الجمعة.

وكانت الفصائل العسكرية المشاركة في مفاوضات جنيف قد قررت الخميس تعليق مشاركتها بسبب “عدم وضوح المرجعية والتخبط في اتخاذ القرار”، وبسبب “العلاقة بين الهيئة العليا للمفاوضات وبين الوفد المفاوض الرئيسي التي لا تصب في مصلحة الثورة”، وفق قرار هذه الفصائل الخطي الذي سلمته للهيئة العليا للمفاوضات أمس.

والكتائب العسكرية المعنية هي فرقة السلطان مراد، فيلق الشام، جيش الثورة، جيش اليرموك، حركة تحرير الوطن، تحالف قوات الجنوب، جيش أحرار العشائر والجبهة الشامية.

إلى ذلك، قالت مصادر في المعارضة السورية المشاركة في جنيف، إن المبعوث الأممي “سحب فيما يبدو، مؤقتاً، اقتراح تشكيل آلية تشاورية حقوقية ودستورية”، وأخبر المعارضة السورية أن خبراء في مكتبه “سيعيدون دراسة الاقتراح، وتقديمه في وقت لاحق”.