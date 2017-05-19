مشاركة أوروبية رفيعة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يشارك وفد الاتحاد الأوروبي في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المقرر عقده في الأردن خلال اليومين القادمين.

ويتألف الوفد الأوروبي من كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمفوضين الأوروبيين كريستوس ستايليانيدس، المكلف الشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات، وفيوليتا بليك المكلفة شؤون النقل.

ويجمع هذا المنتدى ما يقارب ألف شخصية من قادة القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني من 50 بلداً ومنظمة، حيث يجري بحث مواضيع تتعلق بالتعاون بين مختلف الأطراف وتنمية الأعمال التجارية.

وسيتم التركيز أيضاً على كيفية تقديم الدعم لبلدان المنطقة، خاصة تلك المتأثرة بالصراع في سورية، حيث “هناك جلسات خاصة لبحث كيفية المشاركة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين”، حسب البيان الصادر عن المفوضية حول هذا الشأن.

وسيشارك الوفد الأوروبي في جلسة خاصة حول أوروبا والشرق الأوسط، سيتم خلالها بحث علاقات الجوار في إطار التحديات الجديدة المشتركة.

كما سيشارك المفوض ستايليانيدس في حلقة متلفزة تدور حول حماية اللاجئين من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأوروبي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

وسيُجري المسؤولون الأوروبيون الثلاثة، حسب البيان، لقاءات ثنائية مع العديد من المسؤولين المشاركين في المنتدى، كل حسب اختصاصه.