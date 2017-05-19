ايطاليا: اعتقال تونسي تغنّى بمهاجم برلين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري – قالت مصادر أمنية إيطالية إن قوات الشرطة اعتقلت مواطنا تونسيا يقطن مدينة فوجّا (جنوب)، بتهمة تورطه بنشاط يرتبط بالإرهاب، إثر تغنّيه بمنفّذ الهجوم الإرهابي في برلين نهاية العام الماضي، مواطنه أنيس العامري.

وكان العامري، قد لقي مصرعه في ميلانو (شمال)، في الـ23 كانون الأول/ديسمبر 2016، خلال تبادل لاطلاق النار مع عنصرين من الشرطة الايطالية.

وأضافت المصادر أن “النشاط التحقيقي الذي أجراه مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس)، التابع لشرطة باري، ضد ظاهرة (الذئاب المنفردة) المرتبطة بالإرهاب الإسلامي المستوحى من تنظيم (داعش)، قادت الى اصدار أمر بالتوقيف ومن ثم الطرد”.

وقالت نيابة باري التي نسقت التحقيقات، بالتعاون مع النيابة العامة في فوجّا، إن “الأمر يتعلق بشقيقين تونسيين يقيمان بشكل قانوني (32 و 34 عاما)، في المدينة”، وقد “تم إيقاف الأول في فوجا، وبحوزته مسدسا”، وقد “وجهّت إليه تهمة تمجيد الإرهاب وحيازة أسلحة بدون ترخيص”.

وتابعت، “أما الثاني، في تم تعقبه في بادوڤا (شمال) وتم تنفيذ أمر طرد بحقه”، مبينة أن “الشقيقين قد تغنّيا بتنظيم (داعش)، لذلك يُعتقد بأنهما من الذئاب المنفردة”، أي “أنهما لا يرتبطان بالتنظيم مباشرة، وهنا تكمن خطورتهما الكبيرة”.

وخلصت المصادر الى القول إن “العملية التي نفذتها شرطة باري، بالتعاون مع (ديغوس) فوجا وبادوفا، ونسقتها مديرية الشرطة الوقائية، أطلق عليها اسم (بركات)”.