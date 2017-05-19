إيطاليا تبدأ إجراءات تسليم سفينتين حربيتين الى العراق بعد إعادة تأهيلها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الإيطالية أنها بدأت إجراءات تسليم سفينتين حربيتين الى الحكومة العراقية، وذلك بعد مرور أكثر من ربع قرن على رسوهما في ميناء إيطالي، نظرا لقرار أممي سابق يقضي بحظر بيع الأسلحة لبغداد إبان نظام صدام حسين بعد غزو الكويت واندلاع حرب الخليج الأولى.

واشار بيان للبحرية الإيطالية إلى أن عملية نقل السفينتين الحربيتين، (طارق بن زياد)، و(موسى ابن نصير)، ستبدأ يوم الاثنين المقبل من ميناء لاسبيتسيا الإيطالي إلى ميناء أم قصر العراقي.

ونوه البيان بأنه وبإتمام عملية نقل السفينتين إلى ميناء محافظة البصرة، تعود أيضا العناصر العراقية، التي أوكلت إليها مهام الحراسة، إلى بلادها بعد أن ظلت في إيطاليا لمدة 26 عاما.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في عام 2014 أنها توصلت إلى اتفاق تسوية مع السلطات الايطالية يختص بعقود تسليح بحرية تعود إلى عام 1980، يتضمن إعادة تأهيل السفينتين المعنيتين تستغرق ثلاثين شهرا.

