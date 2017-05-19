وسائل إعلام أوروبية: تحضيرات في ناتو لقمة استثنائية مع ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بات من المعلوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيزور بروكسل يومي 24 و25 الشهر الحالي لإجراء لقاءات مع المسؤولين الأوروبيين و لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي ستكون “مكثفة وقصيرة”، حسب وصف يانس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف.

وتجري الاستعدادات على مختلف المستويات في أروقة الحلف خاصة لتأمين الزيارة التي يصفها العديدون بـ”الاستثنائية”.

ولكن الطابع الاستثنائي لهذه الزيارة لا ينبع من أهميتها السياسية أو الاستراتيجية، بل من طابع الشخصية الرئيسية فيها، أي الرئيس الأمريكي ترامب، وبلاده صاحبة المساهمة المالية الأهم في موازنة الحلف وعملياته.

وفي هذا الاطار، أشارت وسائل اعلام محلية وأوروبية نقلاً عن مصادر أطلسية متطابقة أن ما يجري في الأروقة يبدو غريباً فالجميع يتحضر لاستقبال رئيس طالما ذم وشتم حلف شمال الأطلسي، رغم أنه تراجع بعد ذلك.

وتشير وسائل الاعلام بالاعتماد على المصادر، التي وُصفت بواسعة الاطلاع، إلى أن هناك شعوراً بالقلق تجاه ترامب بسبب تصريحاته النارية وطباعه. وتؤكد المصادر أن هناك “نصائح” اُعطيت من قبل حلف شمال الأطلسي لزعماء الدول الأعضاء مفادها ضرورة الإدلاء بمداخلات قصيرة أثناء القمة مراعاة لقدرات السيد ترامب “المحدودة” على التركيز والاصغاء.

وتضيف المصادر، كما جاء في العديد من وسائل الاعلام، بأن هناك شعوراً بالرعب، “الجميع يتحضر للتعامل مع تشخص متقلب لا يمكن التهكن بردود أفعاله ولا يمتلك قدرة عالية على التركيز والاصغاء”، حسب كلامها.

وتتركز مواطن القلق لدى مسؤولي الحلف على مسألة محددة، ألا وهي أن “ترامب لا يعرف ما هو حلف شمال الأطلسي بالضبط ولا يهتم بالعمق بالمسائل السياسية، مع العلم أن النقاشات في قمم الحلف تتصف بالتعقيد والتقنية والتفصيل وطول المدة الزمنية”.

وتؤكد المصادر أن زعماء الدول الأعضاء في الحلف يخشون الطابع الانفعالي و المتفجر لترامب، وهو الذي يعبر علانية عن ردود أفعاله أو ينشرها سريعاً على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

أما بشأن قرار الحلف عدم نشر إعلان رسمي بعد قمة الخامس والعشرين من الشهر الحالي، فتوضح المصادر أن الأمر يتعلق بالخوف من ألا يعجب الأمر ترامب ما قد يؤدي إلى رد فعل غير محسوب، وذلك خلافاً للرأي العلني لقادة الحلف بأن القمة غير كاملة، و لا يتعين نشر إعلان مشترك.

ومن الجدير بالذكر أن ترامب يحضر إلى بروكسل، قبل أن يعين له سفراء لا لدى الحكومة الفيدرالية البلجيكية، ولا لدى الاتحاد الأوروبي ولا لدى حلف شمال الأطلسي، كما أن طواقم إدارته لا تضم حتى الآن مسؤولين عن الشؤون الأوروبية.