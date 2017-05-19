مصر تدين “الاعتداء الغاشم” على قاعدة براك الشاطئ بجنوب ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعربت وزارة الخارجية المصرية الجمعة عن “الإدانة بأشد العبارات”، للهجوم “الإرهابى الوحشى، الذى وقع فى براك الشاطى بجنوب ليبيا يوم (أمس) الخميس، والذى راح ضحيته العشرات من أبناء ليبيا”.

وتقدمت بـ”خالص تعازيها لاهالى ضحايا هذا الاعتداء الغاشم”، مجددة “تضامنها مع الشعب الليبى وجيشها الوطنى”، مطالبةً بـ”التعامل بالجدية اللازمة مع المتورطين فى هذه العملية الإرهابية”، حسبما جاء في بيان.

كما جددت وزارة الخارجية التشديد على “ضرورة عدم رهن الوضع السياسي الليبي بيد مجموعات غير شرعية، تحاول انتزاع دور سياسي عبر اقتراف عمليات ارهابية تتعاون في تنفيذها مع تنظيمات وعناصر إرهابية، ومن خلال دعم وتمويل خارجي”، على حد وصفها.