الحكومة الإيطالية: تقدم في مشروع الدفاع الأوروبي المشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشارت وزيرة الدفاع في الحكومة الإيطالية روبيرتا بينوتي الجمعة إلى تحقيق تقدم بشأن مشروع الدفاع الأوروبي المشترك، وقالت “لقد تقدمنا خطوات إلى الأمام، فلدينا خطة استراتيجية أوروبية، وخطة عمل بحاجة إلى تنفيذ إجراءات مشتركة”.

ولكن الوزيرة أضافت، خلال ندوة تحت عنوان (إيطاليا والدفاع الأوروبي المشترك)، “من المؤكد إذا أردنا قطع خطوة مهمة، بل الهرولة لتحقيق الدفاع الأوروبي المشترك، وأعتقد أن هذا أمر ضروري، نحن بحاجة إلى إرادة سياسية قوية من جانب مختلف الدول” الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وزادت المسؤولة الإيطالية “أنا على ثقة، نظرا لإنتخاب (إيمانويل) ماكرون والتوافق الممتاز مع ألمانيا، إضافة إلى الجهود المبذولة من طرف بلدان أخرى، بأن السنوات المقبلة ستشهد نقطة تحول حقيقية”. ونوهت وزيرة الدفاع الايطالية بأنها تدعم مبدأ “أوروبا متفاوتة السرعات”، وقالت “بالطبع، إذا كان بوسع الاعضاء الـ27 جميعهم المضي قدما على نفس الخطى فهذا عمل جيد، ولكن بناء على الظروف الراهنة، إذا تمكنت الدول الكبرى من إعطاء دفعة للإسراع (في التكامل الدفاعي) ستتبعها الدول الأخرى، لأن المعاهدات الأوروبية تسمح الآن بذلك”.