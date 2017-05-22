بلجيكا: بوابات أمنية للتفتيش بمحطات القطار الرئيسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت مصادر الشرطة المحلية أنها بصدد التحضير لإقامة بوابات تفتيش أمنية في محطات القطارات الرئيسية في بروكسل، على غرار ما هو معمول في المطارات.

وأشارت المصادر إلى أن هذه البوابات تأتي كجزء من التعزيزات الأمنية الموجودة في المحطات، خاصة بعد هجمات باريس وبروكسل عامي 2015 و2016، حيث “سيتم تعزيز وجود عناصر الشرطة في المحطات وسيتم تزويد هؤلاء بالمعدات اللازمة للكشف عن وجود المتفجرات”.

وأوضحت أن هذه البوابات ستكون جاهزة للعمل بشكل كامل في كافة محطات القطارات التي تربط المدن الرئيسية البلجيكية في العواصم المجاورة، بحلول شهر تموز/يوليو القادم.

ويبدو أن هذا الإعلان لا يرضي النقابات المعنية بشؤون الشرطة، حيث أشار المسؤول النقابي إيدي كاينو، إلى أن حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب لا يتم فقط عبر وضع المزيد من المعدات بل الاستثمار في الموارد البشرية، مشدداً على أن هناك نقصاً في عدد عناصر الشرطة بنسبة 40%، على كامل أراضي البلاد.

وحذر من أن قرار وزارة الداخلية تكليف الشرطة المحلية بالإشراف على البوابات الأمنية وأمن المحطات سيؤدي إلى خلل شديد في عملها داخل البلديات المختلفة. وانتقد المسؤول النقابي الحكومة الفيدرالية التي توكل الكثير من المهام إلى عناصر الشرطة المحلية، التي تعاني من ضغط عمل غير مسبوق.

ولم يستبعد كاينو، أن تقوم نقابات الشرطة بتنظيم العديد من الاحتجاجات على عدم تلبية الحكومة لطلباتهم التي تتركز على ضرورة زيادة عدد عناصر الشرطة وتحسين مستوى تدريبهم.