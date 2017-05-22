وزير ايطالي سابق يطالب حكومته بإعادة مواد سُلبت من أثيوبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طالب وزير ايطالي سابق حكومة بلاده بإعادة مواد ثمينة سُلبت من أثيوبيا خلال مجزرة ديبرا ليبانوس (شمال العاصمة أديس أبابا)، التي وقعت على يد القوات الايطالية بإمرة الجنرال بييترو ماليتّي، تحت قيادة المارشال رودولفو غراتسياني وبينيتو موسوليني.

وجاء طلب وزير التعاون الدولي والاندماج السابق أندريا ريكّاردي، “بمناسبة الذكرى الـ80 لجريمة القتل المخجلة لأكثر من 2000 شخص بين رهبان وشمامسة وشباب وحجاج دير ديبرا ليبانوس، المجزرة التي رافقها حرق الدير ونهب مواده الثمينة ومخطوطاته القديمة”.

وأضاف ريكّاردي في بيان الاثنين، أن “محطة تلفزة (TV2000) الدينية، عرضت بالمناسبة فيلما وثائقيا لتوعية الرأي العام”، وقد “تحدثت أنا شخصيا عن الواقعة على صفحات (كورييري ديلا سيرا) و (أڤّينيري)”، كما “أطلق الصحفي جان أنطونيو ستيلا مناشدة لكي لا يُنسى هذا الحدث”.

وتابع ريكّاردي وهو مؤسس جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، “أنا مقتنع بأن من الضروري إحصاء وإعادة المسروقات التي تم حملها إلى إيطاليا”، فعلى “مؤسسات الدولة والقوات المسلحة أن تتحمل مسؤولية إكرام ذكرى الذين سقطوا وإدانة هذا الحدث الخطير، الذي يعبِّر عن طرق القمع التي استخدمها الايطاليون في إثيوبيا”.

وأردف أن “هذه اللفتة ترغبها الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية”، لكن “للأسف، يبدو أن مؤسسات بلادنا تفضل حتى الآن عدم تذكّر أحداث الماضي”.

ووفقا لموسوعة ويكيبيديا، فإن “الوالي الإيطالي رودولفو غراتسياني أثناء حكمه لأثيوبيا، وفي أعقاب محاولة اغتيال ضده، أمر الجنرال بييترو ماليتّي في 19 شباط/فبراير1937 بتنفيذ مذبحة لسكان دير ديبرا ليبانوس، معتبرا أن الرهبان والمبتدئين شاركوا في الهجوم على شخصه، ودون انتظار نتائج التحقيق الرسمية”.