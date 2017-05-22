مفاوض الاتحاد الأوروبي يقلل من تهديدات بريطانية بعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حاول الدبلوماسي الفرنسي ميشيل بارنييه، مكلف التفاوض باسم الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا على خروجها من تحت مظلة بروكسل، التقليل من شأن التهديدات التي تُطلق في لندن بنسف المفاوضات في حال لم يتم التوصل إلى تسوية مالية.

وأشار بارنييه، الذي كان يتحدث في ختام اجتماع لوزراء الشؤون العامة والأوروبية في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، إلى أن تسوية المسائل المالية بين بروكسل ولندن تعد من أهم العناصر التي ستساهم في بناء الثقة بين الطرفين تمهيداً لإقامة شراكة مستقبلية.

وعبر عن قناعته بأن المفاوضات ستشهد أوقاتاً صعبة ومعقدة، “لكن الفشل ليس خياراً مطروحاً بالنسبة لنا، فنحن نريد التوصل إلى اتفاق على خروج منظم ثم على علاقات مستقبلية”، حسب كلامه.

وناشد بارنييه المسؤولين البريطانيين التفكير بآثار وتداعيات عدم التوصل إلى اتفاق، مكرراً أن بريطانيا هي من قررت الانفصال عن الاتحاد وليس العكس وأن عليها تحمل مسؤولية هذا القرار وتبعاته. وأردف” أما بالنسبة للتكلفة المالية، فالأمر يتعلق بتصفية الحسابات لا أكثر ولا أقل”، وفق تعبيره.

ويرفض المسؤولون البريطانيون أي حديث مع بروكسل حول فاتورة طلاق تتراوح ما بين 60 إلى 100 مليار يورو، هي عبارة عن مجمل مساهمات بريطانيا في موازنات وبرامج الاتحاد الأوروبي حتى غاية 2020، موعد إقرار موازنة أوروبية جديدة.

وكان بعض المسؤولين البريطانيين قد ذهب إلى حد القول بأن على الاتحاد دفع مبالغ كبيرة لبريطانيا قبل خروجها منه وليس العكس.

أما موعد بدء المفاوضات، فقد أكد بارنييه أنه يأمل البدء بذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران/يونيو القادم.