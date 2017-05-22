مسؤول إيطالي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ندد وكيل وزارة الخارجية الإيطالية بينيديتّو ديلا فيدوفا بـ”استخدام الأسلحة الكيميائية بكل أنواعها”، في إشارة لما حدث في بلدة خان شيخون السورية الشهر المنصرم، كما طالب بـ”ضمان مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم”.

ولدى استقباله بمقر الوزارة، قصر (فارنيزينا) الاثنين، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPAC)، السفير أحمد اوزومجو، خلال زيارة هذا الأخير لروما للاحتفال بالذكرى العشرين لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قال ديلا فيدوفا إن اللقاء “كان فرصة لأكرر تقدير إيطاليا لأنشطة المنظمة، والاعتراف بالمستوى الممتازا لتعاون بلادنا معها”.

واختتم المسؤول الدبلوماسي بالقول إنه “جرى أيضا بحث الوضع في سورية، وإعادة التأكيد على عدم القبول بأي استخدام للأسلحة الكيميائية”، فضلا عن “ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين على أفعالهم الخطيرة”.

هذا وسيحضر المدير العام لـ(OPAC) غدا، ندوة نظمتها وزارة الخارجية وجامعة تور فيرغاتا، تعقد في معهد الوقاية من الحرائق. حيث ستعالج لجنة من الخبراء الدوليين من مختلف التخصصات، الدور المستقبلي للمنظمة، من خلال ملامح الأمن الدولي، الى جانب العلاقات مع الصناعة الكيميائية والعالم العلمي والأكاديمي.

هذا وسيشارك ممثلون دبلوماسيون وعن العالم الصناعي والأكاديمي، في الحدث الذي سيكون بالإمكان خلاله التعرف على النتائج التي تحققت منذ بدء العمل باتفاقية 29 نيسان/أبريل 1997، للقضاء على 95٪ من الأسلحة الكيميائية، المعلن من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.