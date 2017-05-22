ترامب يرى شعورا “جيدا” من قادة الدول الإسلامية تجاه إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سمع “شعورا جيدا رائعا” تجاه إسرائيل من قادة الدول الإسلامية في اليومين الماضيين خلال زيارة إلى السعودية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين في القدس “عدنا للتو من السعودية، لقد تمت معاملتنا بصورة رائعة. لقد رأيت أن هناك شعورا مختلفا تجاه إسرائيل من بلدان لم يكن لديها شعور جيد تجاه إسرائيل قبل فترة ليست بالطويلة، هذا أمر إيجابي حقا، يسعدنا ذلك كثيرا”.

وأضاف، في إشارة إلى اللقاءات التي عقدها في السعودية، “يقولون إنه لم يكن هناك شيء من هذا القبيل من قبل، لقد كان هناك تجمع حقيقي، والآن الوجود في إسرائيل هو أمر خاص جدا”.

وفي إشارة إلى العاهل السعودي، قال “هناك لدى الملك سلمان شعور قوي، وأقول لكم إنه يرغب في أن يرى سلاما بين إسرائيل والفلسطينيين”.

واعلن في هذا الصدد انه سيسعى من أجل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف الرئيس الأمريكي “لديكم فرصة كبيرة، هناك شعور رائع للسلام، لقد سئم الناس من سفك الدماء والقتل”. وقال “إن هناك إدراك متزايد في صفوف جيرانكم العرب بأن لديهم قضية مشتركة معكم حول هذا التهديد الذي تشكله إيران – وهو تهديد، لا يبنغي أن يكون هناك أي لبس حول ذلك”.

من جهة ثانية، فقد قال ترامب “بإمكان الولايات المتحدة وإسرائيل الإعلان بصوت واحد عن أنه لا يمكن السماح أبدا لإيران بحيازة سلاح نووي، أبدا، على الإطلاق، وعليها التوقف عن تدريباتها وتمويلها للمجموعات الإرهابية والميليشيات، وعليها التوقف عن ذلك فورا”.