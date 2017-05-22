خمس دول افريقية تشارك في لقاء على هامش قمة السبع بإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يشارك رؤوساء الدول الإفريقية الخمس تونس ونيجيريا والنيجر وكينيا وإثيوبيا وممثلون للاتحاد الافريقي ولبنك التنمية الافريقي يوم السبت المقبل في لقاء مع قادة دول وحكومات الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان على هامش قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي تنطلق الجمعة في مدينة تاورمينا بجزيرة صقلية جنوبي إيطاليا

كما ينضم إلى الاجتماع المعني على هامش القمة كل من رؤوساء البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة الامن والتعاون في أوروبا، إضافة إلى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو قد أعلن في وقت سابق أن بلاده، الرئيس الدوري للدول السبع الكبرى، قد أدرجت خلال القمة، جلسة بمشاركة الاتحاد الأفريقي وعدد من قادة دول وحكومات القارة السمراء، تخصص لمعالجة القضايا الشاملة في القارة مثل التنمية المستدامة، والابتكار، والبنى التحتية وأزمة الهجرة.