إيطاليا: إيفانكا ترامب ستلتقي نساء ضحايا الاتجار بالبشر بمقر جماعة سانت إيجيديو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المزمع أن تلتقي إيفانكا ترامب، إبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاربعاء القادم بمقر جماعة (سانت إيجيديو) الكاثوليكية في العاصمة الايطالية روما، وراء “الأبواب المغلقة” مجموعة نساء صغيرة من ضحايا الاتجار بالبشر، جنبا إلى جنب مع متطوعين من المجتمع المدني.

وترافق إبنة الرئيس الأمريكي والدها خلال زيارته لروما ودولة الفاتيكان في الشق الأوروبي من أول جولة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستشمل أيضا بروكسل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي ومدينة تاورمينا بجزيرة صقلية، التي تستضيف يومي الجمعة والسبت المقبلين قمة الدول الصناعية السبع الكبرى.