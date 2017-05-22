المتحدث بإسم الرئاسة الفلسطينية: التزام ترامب بالسلام مهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أشاد المتحدث بلسان الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينه بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني-إسرائيلي.

وقال ابو ردينه لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “الإلتزام الذي ابداه الرئيس الأمريكي بصنع السلام سواء في واشنطن أو خلال زيارته للمنطقة مهم”.

وشدد ابو ردينه على أن من الأهمية بمكان “حل الصراع بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.

ونظر ابو ردينه بأهمية إلى الزيارة المرتقب بين الرئيس الأمريكي إلى مدينة بيت لحم يوم غد الثلاثاء للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب كرر في وقت سابق اليوم الاثنين خلال محادثاته مع مسؤولين إسرائيليين في القدس، التزامه بالعمل مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى إتفاق سلام.