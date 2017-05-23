مسؤول فاتيكاني: داء البطالة يمزق نسيج المجتمع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال مسؤول فاتيكاني إن محنة البطالة تعدّ بمثابة داء يمزق نسيج المجتمع.

وفي كلمته الافتتاحية للجمعية العامة لمجلس الأساقفة الإيطاليين الثلاثاء، تطرق رئيس مجلس الأساقفة الايطاليين الكاردينال أنجلو بانياسكو، إلى مواضيع “حماية الأسرة، محنة المهاجرين، النأي بالنفس عن الوصية المسبقة حول الرعاية الصحية، وكذلك مشاكل الشباب ستكون محور السينودس المقبل”، فضلا عن “محنة الفقراء وانتشار النزعة الشعبوية التي يجب معالجتها دون تردد”.

وذكر الكاردينال بانياسكو أن “تزايد الفقر وتعمّق فجوة عدم المساواة، وانتشار داء البطالة على نطاق واسع وبشكل رهيب ومفجع للشباب”، الذين “أصبحوا عاجزين عن التخطيط لحياتهم”، وكذلك “بالنسبة لأولئك الأكبر سنا، الذين تذلهم البطالة والحاجة إلى الاعتماد على الوالدين أو غيرهم”.

وأشار رئيس أساقف أيطاليا الى أن “نظرتنا كرعاة (كهنة) لم تكل أبدا من النظر الى هؤلاء وتمييز علامات الضيق لديهم”، سواء أكانت على الصعيد “الجسدي أم الاجتماعي، الأخلاقي أو العاطفي”.

أما بشأن الوصية المسبقة عن الرعاية الصحية، التي تضمنها مشروع قرار للبرلمان الإيطالي مؤخراً، فقد ذكّر الكاردينال بأنه “فعلنا ذلك لحماية المريض وأسرته، والعلاقة مع الأطباء أيضا”، الذين “لا يمكن رؤيتهم ينحطّون إلى مجرد جلادين”.

كما سلط بانياسكو الضوء على محنة المهاجرين أيضا، مشيرا إلى أن “حملة مجلس الأساقفة بعنوان: أحرار بالمغادرة.. أحرار بالبقاء، هي مبادرة من قبل الكنيسة الإيطالية، لزيادة الوعي بقصص المهاجرين الين يأتون للسكنى بيننا”، ولكي “لا ننسى حق كل شخص بالعيش في على أرضه”.