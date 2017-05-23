ترامب: السلام لن يكون سهلا وايران لن تمتلك سلاحا نوويا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أنهى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بالتأكيد على عزمه مساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالوصول إلى السلام، وإن كان أقر بأن المهمة لن تكون سهلة، كما تعهد لإسرائيل بعدم إمتلاك إيران اسلحة نووية.

وقال ترامب في خطاب في متحف إسرائيل في القدس “نعلم أن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين يسعون بحياة حافلة بالأمل لأطفالهم ونعرف أن السلام ممكن إذا نحينا جانبا الالام واختلافات الماضي والتزمنا سويا بحل هذه الأزمة التي استمرت لأكثر من نصف قرن”.

واضاف “كما قلت انا شخصيا ملتزم بمساعدة الإسرائيلين والفلسطينيين على تحقيق اتفاق سلام وقد اجريت لقاءا هذا الصباح مع الرئيس عباس واستطيع أن اقول لكم أن الفلسطينيين جاهزون للتوصل إلى السلام، إنهم مستعدون للسلام وفي اجتماعي مع صديقي بنيامين نتنياهو اقول لكم أيضا انه يمد يده للسلام وانه يريد السلام”.

ونوه ترامب بأن “صنع السلام لن يكون سهلا، كلنا نعرف هذا، فالطرفان يواجهان قرارات صعبة ولكن بالاصرار والحلول التوافقية والإيمان بأن السلام ممكن، فالإسرائيليون والفلسطينيون يمكن أن يتوصلوا إلى صفقة “.

من جهة ثانية، فقد اشار ترامب إلى أن “الشراكة الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اقوى من أي وقت مضى وستتحققون من هذا الأمر خلال عهدي”. وقال “عبر العصور تعرض اليهود للاضطهاد من شعوب سعت إلى تدميرهم، الا انهم تغلبوا ونجحوا”.

وأضاف “يدعو قادة إيران بشكل روتيني إلى تدمير دولة إسرائيلي ولكن هذا لن يحدث بينما دونالد ترامب موجود، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بمنع إيران من تطوير سلاح نووي”. وتابع الرئيس الأمريكي “إيران لن تمتلك اسلحة نووية”.