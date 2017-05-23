البابا عن هجوم مانشستر: عنف بلا معنى ضد أطفال وشباب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – ندد البابا فرنسيس بالهجوم الذي وقع الليلة الماضية في مانشستر (وسط بريطانيا)، واصفا إياه بأنه “عمل عنف لا معنى له”.

ووفقا لآخر حصيلة أعلنت عنها الشرطة، فقد “سقط في الهجوم 22 قتيلا، من بينهم أطفال، و59 جريحا على الأقل. وقد أكد قائد شرطة مانشستر، إيان هوبكنز أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي”، حيث “كان الانتحاري يحمل قنبلة مصنوعة يدويا وقد فجر نفسه في البهو”.

وفي برقية تحمل توقيع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين، بعثها الثلاثاء، أعرب البابا عن أسفه للهجوم ولـ”الخسائر المأساوية في الأرواح”.

كما ابدى البابا “تعاطفاً عميقاً” مع أسر القتلى والمصابين، واستنكر “عمل العنف الجديد”، مشيدا “بالجهود السخية من جانب أولئك الذين يعملون في حالات الطوارئ”، وأكد استمراره بـ”الصلاة لأجل المصابين والضحايا”.

وأعرب البابا بيرغوليو عن “الألم بشكل خاص لأجل الأطفال والشباب الذين فقدوا حياتهم”، وكذلك “لأجل أسر الضحايا”، واختتم بالتضرع “طلبا بركة الله التي تُحل السلام، تضمّد الجراح وتعزز قوة الأمة”، في إشارة الى بريطانيا.