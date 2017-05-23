 سيناتور يميني ايطالي: يجب تنظيف أوروبا من الأصولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا سيناتور يميني ايطالي الى وجوب تطهير أوروبا من الأصوليين، إثر الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في مانشستر (وسط بريطانيا)، عند انتهاء حفل موسيقي للمغنية الأمريكية أريانا غراندي.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الثلاثاء، كتب عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسباري، أن “لدينا هنا أنهارا من الخطب فقط، بعد هجوم جديد آخر”، بينما يجب الرد بـ”تنظيف أوروبا من الأصوليين وضرب جذور الإرهاب بشكل نهائي”.

وأضاف غاسبارّي “في مجال التضامن مع الضحايا وإنجلترا بأسرها، علينا تنظيف أوروبا من كل أصولي، وحشرهم في غوانتانامو كبير”.

أما نائب رئيس مجلس الشيوخ الايطالي، روبرتو كالديرولي (حزب رابطة الشمال) فقد قال، “أشعر بالحزن والفزع إزاء المجزرة الرهيبة في مانشستر، وأود أن أعرب عن تعازي للضحايا وأرفع صلاة للجرحى”. لكن “أنا أشعر بغضب شديد أيضا”.

وأشار الى أن “الهجوم الإرهابي جبان ومروع دائما”، لكن “عندما يتم توجيه هجوم ضد أطفال أو مراهقين، فهو يكون أكثر رعباً”. واختتم كالديرولي بالقول إن “علينا الآن سحق رأس ثعبان الإرهاب وكفى”، كما “يجب فعل ذلك بسرعة”.

ووفقا لآخر حصيلة أعلنت عنها الشرطة، فقد “سقط في الهجوم 22 قتيلا، من بينهم أطفال، و59 جريحا على الأقل. وقد أكد قائد شرطة مانشستر، إيان هوبكنز أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي”، حيث “كان الانتحاري يحمل قنبلة مصنوعة يدويا وقد فجر نفسه في البهو”.