بلجيكا تعلن إنهاء الاقتطاعات في موازنة الدفاع قبل قمة ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، نية الحكومة الفيدرالية وقف الاقتطاعات في موازنة الدفاع والعودة تدريجياً إلى زيادة الاستثمارات والمصاريف العسكرية.

وأوضح ميشيل في مداخلة اليوم أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الفيدرالي، أن الحلفاء الأوروبيين والأطلسيين يتوقعون من السلطات الفيدرالية البلجيكية مساهمات عادلة ومتوازنة في جهود الدفاع المشترك.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي إن “التطورات السلبية في الأجواء الأمنية الدولية، خاصة داخل أوروبا وعلى حدودها الجنوبية والشرقية، تحتم على الدول العمل على تعزيز دفاعاتها”.

ويعني ميشيل بذلك التهديدات المحيطة بأوروبا جنوباً حيث تنشط الجماعات الجهادية، وشرقاً حيث يتوجس الجميع من تمدد النفوذ الروسي، خاصة بعد قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

وشدد ميشيل على رغبة بلاده بالالتزام بما قطعته على نفسها خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الماضية في وارسو في تموز/يوليو العام الماضي، بخصوص رفع مستوى استثماراتها الدفاعية لتصل إلى 2% من مجمل الناتج القومي المحلي.

هذا وقد عملت الحكومة البلجيكية الحالية، كما سابقاتها على اللجوء إلى اقتطاعات هامة في الموازنة والاستثمارات الدفاعية في مسعى لخفض العجز المالي للموازنة العامة.

وقد دأب حلف شمال الأطلسي حتى قبل عام 2014 على مطالبة دوله الأعضاء بوقف الاقتطاعات في موازنات الدفاع المحلية وتعزيز مساهماتها في موازنة الحلف.

ويأتي إعلان شارل ميشيل هذا قبل أقل يومين من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي

وكان ترامب قد طالب الدول الأعضاء في الحلف بزيادة مساهماتها في موازنة المؤسسة الأطلسية، لترقى إلى مستوى الموازنة الأمريكية.

هذا ومن المنتظر أن يعيد ترامب التأكيد على هذا الأمر مجدداً خلال وجوده الخميس القادم في بروكسل.