إيطاليا تدعم تعزيز تواجد وتوسيع رقعة عمل مفوضية شؤون اللاجئين الأممية في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، الثلاثاء أن حكومة بلاده “تدعم توجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتعزيز وجودها في ليبيا وتوسيع مجال عملها”، وذلك خلال لقاء جمعه بمقر الخارجية (قصر فارنازينا) في روما بالمفوض الأممي فيليبو غراندي

وذكرت الخارجية الإيطالية أنه جرى خلال اللقاء، الذي يأتي في أعقاب اتصال هاتفي بين ألفانو وغراندي في الخامس من شهر أيار/مايو الجاري، “استعراض أوضاع اللاجئين في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​ وآفاق التعاون بين إيطاليا والمفوضية”.

وفي هذا الصدد، جدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية “الدعم الكامل لخطة المفوضية في ليبيا، وأكد عزم الحكومة الإيطالية المساهمة بـ10 مليون يورو، في صندوق أفريقيا” الخاص بمفوضية شؤون اللاجئين.

كما نوه ألفانو بأنه “من الضروري أن يكون لدى الشعب الليبي الانطباع بأن التعاون مع المؤسسات، وأيضا مع تلك الأممية، يجلب إليه مزايا عملية فورية”.

واشار ألفانو إلى أن دولة “ليبيا تشكل ميناء إنطلاق لـ97٪ من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا، وإضافة إلى تونس والنيجر، فهي دولة ذات أولوية لاستخدام صندوق لأفريقيا، والتي خصصت لها إيطاليا مساهمة كبيرة تبلغ 200 مليون يورو في عام 2017 لإجراءات مكافحة ظاهرة الهجرة” غير المنظمة

كما جدد ألفانو، خلال الاجتماع، دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمشاركة في المؤتمر الوزاري تحت عنوان (مسؤولية مشتركة من أجل هدف مشترك: التضامن والأمن) ، المقرر عقده بمقر الخارجية في السادس من شهر تموز/يوليو المقبل.