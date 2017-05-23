ترامب في روما في زيارة لإيطاليا والفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الإيطالية مساء الثلاثاء، وهي المحطة الأوروبية الأولى في أول جولة خارجية منذ توليه مقاليد الحكم في واشنطن، في زيارة تستغرق 20 ساعة يستهلها بلقاء في الثامنة من صباح الأربعاء مع البابا فرنسيس بحاضرة الفاتيكان.

وسوف ينتقل الرئيس الامريكي في وقت لاحق من الأربعاء إلى قصر الرئاسة للقاء رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا، يعقبه اجتماع آخر في منتصف النهار مع رئيس الوزراء باولو جينتيلوني بمقر إقامة السفراء الامريكيين في روما (فيلا تافيرنا).

وسوف يغادر الرئيس الأمريكي العاصمة الإيطالية عصر الأربعاء متوجها إلى بروكسل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وسوف يعود ترامب إلى إيطاليا مساء الخميس للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى بمدينة تاورمينا بجزيرة صقلية المقررة في يومي الجمعة والسبت المقبلين.