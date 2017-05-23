مصر تنفي دعم حركات التمرد الدارفورية غربي السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على أن “مصر تحترم سيادة السودان علي أراضيه، ولم ولن تتدخل يوما في زعزعة دولة السودان الشقيقة أو الإضرار بشعبها”.

وجاء ذلك في بيان صدر الثلاثاء “تعقيبا على ما تم تداوله إعلاميا من تصريحات سودانية تتهم مصر بدعم حركات التمرد الدارفورية”، حسبما أفادت وزارة الخارجية المصرية

ووفق المتحدث باسم الخارجية، فإن “سياسة مصر الخارجية تتأسس على احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم الاعتداء على الغير، لاسيما عند التعامل مع دول تربطها بمصر علاقات أخوية خاصة مثل السودان الشقيق”. وأضاف منوها بأن “القاصي والداني يعلم جيدا أن مصر كانت الداعم الرئيس لوحدة السودان شمالا وجنوبا، وبذلت كل الجهود لجعل خيار الوحدة هو الخيار الجاذب لشعب جنوب السودان قبل الاستقلال”، على حد وصف البيان

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن “الأسف” لما أسماه “إطلاق مثل تلك الاتهامات، في الوقت الذي وظفت فيه مصر دبلوماسيتها علي مدار قرابة الخمسة عشر عاما للدفاع عن السودان ضد التدخلات الأجنبية ومحاولات فرض العقوبات علي المسئولين السودانيين وإدانة السودان في المنظمات والمحافل الدولية”.

كما أشار بيان الخارجية إلى أن “مصر شاركت في جميع مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات التمرد الدارفورية، ولديها قوات على الأرض حاليا ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لدعم الاستقرار والسلام في دارفور” غربي السودان.