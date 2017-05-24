ألفانو يلتقي غرينبلات ويجدد دعم بلاده لحل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو “الاهتمام الخاص والدينامية” التي يوليها مبعوث الرئيس الأمريكي لمفاوضات السلام، جيسون غرينبلات، للملف الاسرائيلي-الفلسطيني، معلنا خلال لقائه مع الأخير في روما الاربعاء “الاستعداد لدعم إعادة إطلاق عملية السلام شريطة أن ترتكز على حل الدولتين”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي “يصب في مصلحة كل الأطراف المعنية، وبوسعه الحفاظ بصورة أفضل على الاستقرار في المنطقة”

وكان ألفانو قد أكد قبل زيارة رسمية لإسرائيل وفلسطين في منتصف شهر آذار/مارس الماضي، على رغبة روما “المساهمة في إعادة بناء أفق سياسي لصالح حل الدولتين”، من خلال “استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين”، بإعتباره “المسار الوحيد” لتحقيق السلام في المنطقة.