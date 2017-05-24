السلام والمهاجرين محور محادثات البابا والرئيس الأمريكي ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن موضوعي السلام والهجرة كانا محور محادثات البابا فرنسيس والرئيس الأمريكي ترامب لدى استقباله هذا الأخير صباح الأربعاء والوفد المرافق له.

وأضافت مذكرة فاتيكانية، أن “تعزيز السلام في العالم، مع الإشارة بوجه خاص إلى الوضع في الشرق الأوسط، والأمل بتعاون سلمي بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة، الملتزمة بخدمة الناس في مجالات الصحة والتعليم ورعاية المهاجرين، كانت من بين الموضوعات الرئيسية للأحاديث الودية التي جرت صباح الأربعاء في الفاتيكان بين البابا فرنسيس والرئيس الامريكي دونالد ترامب”.

وذكر البيان أنه “جرى خلال المحادثات إبداء الرضا بشأن العلاقات الثنائية الطيبة بين الكرسي الرسولي والولايات المتحدة”، فضلا عن “الالتزام المشترك لصالح حياة الإنسان وحرية الدين والضمير”. كما تم الإعراب عن “الأمل بالتعاون بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة”.

وأشار البيان الى أن “المحادثات أتاحت أيضا تبادل وجهات النظر حول بعض القضايا المتعلقة بالأحداث الدولية الراهنة، وتعزيز السلام العالمي من خلال المفاوضات السياسية والحوار بين الأديان”، مع “إشارة خاصة إلى الوضع في الشرق الأوسط وحماية الطوائف المسيحية في المنطقة”.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث مشترك للصحفيين، مع رئيس الوزراء باولو جينتيلوني، بمقر إقامة السفير الأمريكي في روما، فيلا (تافيرنا)، إن “اللقاء مع البابا فرنسيس كان رائعاً، فهو شخصية عظيمة”.