المفوضية تبحث المساهمة في ترشيد وتنسيق الدفاع الأوروبي المشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بحث أعضاء المفوضية الأوروبية اليوم خلال اجتماعهم الأسبوعي في بروكسل كيفية تعزيز مساهماتهم في تنسيق سياسات الدفاع والأمن بين دول الاتحاد وترشيد المصروفات للحصول على أكبر قدر من الجدوى الاقتصادية للاستثمارات المستقبلية في هذا المجال.

وتسعى المفوضية من وراء هذا العمل إلى المساهمة في جعل قطاع الأمن والدفاع في أوروبا أكثر فاعلية أو أقل تكلفة من الناحية المالية والبشرية.

ولكن الاتحاد الأوروبي لا يرمي من وراء هذا التوجه إنشاء قوة دفاعية مستقلة خاصة به، بل “التعاون بشكل أوثق مع منظمة حلف شمال الأطلسي”، حسب كلام الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وتستفيض موغيريني، في كل مرة تتحدث فيها عن الدفاع، في عرض فوائد وايجابيات التعاون بين شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد، كما أنها تقوم بدعوة الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ، لحضور جوانب من اجتماعات وزراء الدفاع الأوروبيين بشكل شبه منتظم.

وأشارت المسؤولة الأوروبية، في مؤتمر صحفي عرضت فيه نتائج الاجتماع الأسبوعي للمفوضية، إلى أن الرد على مخاوف المواطنين والحد من هدر الجهد والمال وتفادي ازدواج الاستثمارات بين الدول الأعضاء هي الدوافع الرئيسية لعمل الجهاز التنفيذي الأوروبي.

أما المفوض المكلف شؤون النمو والاستثمار جيركي كاتاينن، فقد أكد على أن تعزيز الأمن والدفاع في أوروبا يتطلب استخدام موازنات الدفع المتاحة على نحو أكثر كفاءة، إلا أنه أضاف قائلاً “بالطبع، لا يمكن أن تحل موازنة الاتحاد محل سياسة الدفاع الوطنية، ولكن هناك تحديات اقتصادية وصناعية يجب الرد عليها”.

ولفت المفوض، خلال المؤتمر الصحفي نفسه،إلى الحاجة إلى مزيد من التعاون في مجال مشتريات معدات الدفاع والبحوث العسكرية وإلى رفع مستوى الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الدفاعية.

وأضاف “الاتحاد الأوروبي هو الكتلة الثانية عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستثمر وتصرف في مجالات الدفاع، لكن عدم التنسيق بين الأعضاء يؤدي إلى هدر مبالغ تصل إلى 100 مليار يورو سنوياً”.

هذا ومن المفترض أن يساعد النقاش الذي جرى اليوم على تعزيز عمل المفوضية من أجل إطلاق صندوق الدفاع الأوروبي في 7 حزيران/يونيو القادم، والذي كان أُعلن عنه في خطة الدفاع الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

هذا ويلاحظ المسؤولون الأوروبيون وجود حاجة قوية لزيادة التعاون بين الدول في مجال الدفاع والأمن وذلك بسبب التهديدات المتزايدة التي يواجهها التكتل الموحد على حدوده.

وتعرض المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء مخططات لتنسيق انفاق الأموال، خاصة لدى شراء معدات وتدريب أفراد وإنشاء مراكز للأبحاث والتكنولوجيا الدفاعية، ولكن الأمر، حسب مسؤوليها، يتعلق أولاً بالإرادة السياسة لدى الدول ورغبتها في التعاون فيما بينها ومع المؤسسات.

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