ايطاليا: تجاوز عدد المهاجرين الوافدين الـ50 ألفا العام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أمنية إيطالية إن عدد المهاجرين الذين رسوا على السواحل الإيطالية منذ بداية العام الجاري قد تجاوز عتبة الـ50 ألفا.

وذكر تقرير لمقر وزارة الداخلية الإيطالية، قصر (ڤيمينالي)، محدَّث بتاريخ 23 أيار/مايو، أن “المعطيات تشير على وجه الخصوص الى وصول عدد المهاجرين الـ50039 مقابل 34236 في الفترة نفسها من عام 2016″، أي “بزيادة بنسبة 46.16٪”.

أما بالنسبة لأصول المهاجرين، فقد أشار التقرير الى أن “القوميات الرئيسية التي أعلن الوافدون الإنتماء إليها عند وصولهم، فهي على التوالي عددياً: نيجيريا 6577، بنغلاديش 5702، غينيا 4736، ساحل العاج 4498، غامبيا 3341، السنغال 3173 والمغرب 3058″، مبينا أنه “منذ بداية العام وحتى الـ19 من الشهر الجاري، وصل إلى السواحل الإيطالية 6642 قاصرا غير مصحوب بذويه”، والذين “يضافون إلى 25846 آخرين وصلوا الى البلاد العام الماضي”.

أما أكثر الموانئ التي شهدت وصول مهاجرين هذا العام، فقد قال التقرير (ڤيمينالي)، أنه “ميناء أوغوستا (غرب صقلية)، مع 11100 وافد”، تليه موانيء كاتانيا، تراباني، بوتسالو، فيبو فالينتيا، ميسينا وكالياري (سردينيا).