مسلمون ايطاليون يعارضون كلام أسقف عن “حرب الأديان”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولونيا – انتقدت الجماعة المسلمة في مدينة بولونيا (شمال ايطاليا)، رئيس أساقفة بلدة فيرّارا المنتهية ولايته، المونسنيور لويجي نيغري، الذي تحدث في تصريح لصحيفة “البوصلة اليومية الجديدة” الكاثوليكية، عن “حرب دينية”، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع أمس الأول في مانشستر، وتسبب بقتل 22 شخصاً وجرح 59 آخرين على الأقل.

وقالت الجالية المسلمة على لسان المنسق العام لهيئة أماكن العبادة والجمعيات الإسلامية في المدينة، ياسين لافرام “نحن لن نمل من إدانة الأعمال الوحشية التي تتم على أيدي هؤلاء الإرهابيين، والذين أقدموا مرة أخرى على ارتكاب مذبحة للأبرياء في أوروبا والعالم”، مبينا أن مدينة مانشستر “انضمت الى قائمة أصبحت طويلة، لمدن تعرضت لضربات حاملي أيديولوجية الإرهاب”، وأكد أنه “ليس هناك أي دين يمكنه تبرير مثل هذه الهمجية أبداً”.

وخلص لافرام الى القول “ربما كان على شخص ما أن يقول لأسقف فيرّارا أن الغالبية العظمى من ضحايا الإرهاب اليوم هم من المسلمين”، وبالتالي “علينا أن نسأل أنفسنا عن أي حرب بين الأديان يتحدث؟”.