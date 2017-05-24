شرطة روما تفشل محاولة ناشطين إعتراض موكب ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تمكن رجل شرطة إيطالي من إفشال محاولة ناشطين، مناهضين للحروب، لإعتراض موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحدى الشوارع الرئيسية في العاصمة روما

وذكرت شرطة العاصمة أن عناصرها اضطرت للتدخل إثر “محاولة عنيفة لإعتراض موكب الرئيس الأمريكي من طرف ثلاثة نشطاء ينتمون إلى شبكة (لا للحرب)، تم صدها بفضل ردة الفعل السريعة من قبل وحدة الطوق الأمني الثاني”، معلنة عن إصابة أحد مفتشي الشرطة بجروح خلال هذه العملية.

وحررت الشرطة الايطالية دعوى قضائية بحق الناشطين الثلاثة بتهمة “التظاهر بدون تصريح ومقاومة وإصابة ضابط شرطة” أثناء أدائه عمله.

وغادر ترامب العاصمة الايطالية روما في وقت سابق الأربعاء، في أعقاب زيارة رسمية إلى الفاتيكان ودولة إيطاليا، دامت حوالي العشرين ساعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.