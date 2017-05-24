الإرهاب واستقرار ليبيا والعلاقات مع روسيا على رأس محادثات ترامب في روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سيطرت قضايا “التعاون الثنائي في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في ليبيا، والعلاقات مع روسيا” على أجندة محادثات الرئيس الامريكي دونالد ترامب في روما مع رئيس الدولة، سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء باولو جينتيلوني

ووفقا لمذكرة للبيت الأبيض صدرت في أعقاب ختام زيارة ترامب لروما، ناقش الجانبان الأمريكي والإيطالي “التحالف بين البلدين، فضلا عن أولويات التعاون في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب، والجهود المبذولة لمنع الإرهابيين من إقامة مناطق آمنة لهم، بدءا من مالي إلى ليبيا ومن العراق إلى أفغانستان”.

كما تقدم الرئيس الأمريكي بـ”شكر إيطاليا لمساهمتها في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، وعلى وجه الخصوص للمشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، ولدورها النشط في العراق وأفغانستان”، مشيدا بـ”الجهود الدبلوماسية الإيطالية المهمة لانهاء العنف في ليبيا”.

كما لفت بيان إدارة واشنطن إلى “تأكيد الرئيس الامريكي على وحدة ضفتي الأطلسي في إلقاء المسؤولية على عاتق روسيا بشأن الأحداث في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا”، مشددا على “أهمية إقناع روسيا الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية مينسك” الخاصة بالأزمة الاوكرانية.

كما استعرض الزعماء الثلاثة، ترامب وماتاريلا وجينتيلوني، “أهداف قمة الدول السبع الكبرى”، التي ستلتئم بمدينة تاورمينا بجزيرة صقلية (جنوب إيطاليا) في يومي الجمعة والسبت المقبلين، كي يتمكن رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان “بناء توافق في الآراء بشأن القضايا الاقتصادية والدبلوماسية الآنية الأكثر إلحاحا”.