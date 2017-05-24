وزير الخارجية الأمريكي: ترامب سيتخذ قراره بشأن اتفاقية باريس للمناخ بعد نهاية جولته الحالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إلى أن الرئيس دونالد ترامب أعلن خلال محادثاته في روما مع كل من أمين سرِّ حاضرة الفاتيكان “الكاردينال بييترو بارولين ورئيس الوزراء باولو جينتيلوني أنه سيتخذ قرارا نهائيا”، ازاء اتفاق باريس حول المناخ، بعد “نهاية جولته الخارجية الحالية”، أي بعد ختام قمة الدول السبع الكبرى في مدينة تاورمينا المقررة يومي الجمعة والسبت المقبلين

ووفق تيلرسون، فإن ترامب “لا زال يدرس الاتفاقية”، الموقعة في مؤتمر باريس 2015 وتعهدت بموجبها الدول بخفص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، و”لم يتخذ قرارا نهائيا” بشأنها.

وكان ترامب قد هدد إبان حملته الانتخابية بالإنسحاب من الاتفاقية، التي وقعها الرئيس السابق باراك أوباما، متحججا بأن القيود البيئية تقف حجر عثرة أمام النمو الاقتصادي وبالتالي تتسبب في ضياع فرص بأسواق العمل الأمريكية.