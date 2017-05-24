ترامب يصل إلى بروكسل ويبدأ أول لقاءاته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقليته إلى بروكسل بعد ظهر اليوم، في زيارة قصيرة للعاصمة البلجيكية لحضور قمة حلف شمال الأطلسي ( ناتو) يوم غد.

وبدأ الرئيس الأمريكي زيارته بلقاء قصير مع الملك فيليب يتبعه في وقت لاحق لقاء مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللقاء مع ميشيل سيكون موسعاً، إذ سيحضره كل من وزيري الخارجية ديديه ريندرز، ووزير الدفاع ستفان فان دي بيته، وعدد من المسؤولين.

وحسب هذه المصادر ، سيكون اللقاء “فرصة لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال محاربة الإرهاب والتجارة والتعاون الثنائي”

ولكن المصادر نفسها استبعدت الخوض في تفاصيل محددة، كونه “أول لقاء بين المسؤولين من الطرفين وجهاً لوجه، وستفيد أيضاً في تبديد الغموض الذي يحيط بالإدارة الأمريكية الجديدة”، على حد تعبيرها.