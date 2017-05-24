حنان عشراوي: لا يوجد سلام اقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي على انه لا يوجد سلام اقتصادي ولا حل إقليمي بدون حل عادل للقضية الفلسطينية.

وقالت خلال لقاء اليم الأربعاء مع القنصل العام الفرنسي بيار كوتشارد “لا يوجد سلام اقتصادي، وإن أي خطوة اقتصادية يجب أن تكون جزءا من خطة سياسية وقانونية لإنهاء الاحتلال العسكري وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار والسلام الإقليميين مع العرب وفقا لمبادرة السلام العربية”.

واشارت عشراوي الى انه جرى مناقشة آخر التطورات العالمية والإقليمية، بما في ذلك تفاقم الأوضاع على أرض الواقع والحاجة الملحة إلى دور أوروبي فعّال ومؤثر لردع إسرائيل والدفع نحو إخضاعها للمساءلة والمحاسبة على انتهاكاتها الأحادية وغير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال العسكري، فضلا عن بحث أخر التحركات السياسية والخيارات المستقبلية.

وأضافت “ركز اللقاء أيضا، على تفاقم الأوضاع على الأرض والواقع الداخلي الراهن، بما في ذلك استمرار إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام لليوم الـ 38 على التوالي، وضرورة قيام المجتمع الدولي بدعمهم ومساندة نضالهم اللاعنفي من أجل حقوقهم وحريتهم، إضافة إلى التأكيد على أهمية إنهاء الانقسام، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز النظام والمؤسسات السياسية الفلسطينية”.

كما وناقش الطرفان، انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا، وفي هذا السياق، قالت عشراوي :”لدينا ثقة بأن الحكومة الفرنسية الجديدة ستُظهر الإرادة السياسية اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني وتطلعاته من أجل تقرير المصير والحرية والعدالة، وإننا نحثها على الاعتراف بفلسطين في المستقبل القريب”.