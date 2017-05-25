توسك يعلق على لقائه مع ترامب: لا تزال هناك قضايا كثيرة مفتوحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، استمرار وجود العديد من القضايا المفتوحة والخلافية مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك رغم التوافق على مسائل مثل ضرورة محاربة الإرهاب لأسباب واضحة.

وكان توسك أدلى بتصريحات صحفية مقتضبة بعد انتهاء لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يزور بروكسل منذ يوم أمس.

ويدل كلام توسك على أن اللقاء الأوروبي مع ترامب لم يؤد إلى إذابة الجليد وترطيب الأجواء بين الطرفين، كما كان مأمولاً، نظراً لتباعد الرؤى حول كثير من القضايا مثل التغير المناخي والتجارة الحرة والسياسة الدولية.

وقال توسك “لا أستطيع أن أؤكد اليوم 100% أني والرئيس ترامب نتقاسم نفس الرأي حول روسيا، ولكن عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، فيبدو أننا على نفس الخط”.

وحول الرسالة التي حاول إيصالها لضيفه الأمريكي، أوضح توسك أنها تمحورت حول ضرورة استخدام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لعلاقاتهما وصداقتهما من أجل تعزيز قيم العالم الحر المتمثلة في احترام الكرامة الإنسانية والحرية، وعلى ضرورة أن يعملا على أساس القيم والمبادئ وليس المنافع فقط.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد التقى صباح اليوم، للمرة الأولى، كلا من رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، قبل أن ينضم إليهم في وقت لاحق رئيس البرلمان أنطونيو تاياني والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.

وبالرغم من أن سقف التوقعات الأوروبية من هذا اللقاء لم يكن مرتفعاً أساساً، إلا أن النتائج، حسب بعض المصادر، جاءت دون المستوى.

وكانت المصادر أقرت في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي ترامب لا يعرف الكثير لا عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ولا عن طريقة عملها.

هذا ويشعر الأوروبيون بالقلق الشديد بسبب تردد الرئيس الأمريكي حيال تنفيذ اتفاق باريس حول التغير المناخي، ولكل أشكال التجارة الحرة المنفتحة، وكذلك بسبب موقفه من روسيا وقضايا أخرى.