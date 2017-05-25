قمة حلف شمال الأطلسي تبدأ أعمالها في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – توافد زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم على مقر الحلف الجديد في مدينة بروكسل لبدء اعمال قمة وُصفت بالاستثنائية.

وستكون هذه القمة قصيرة ومكثفة، كما أنها ستكون الفرصة الأولى لزعماء الدول الأعضاء للتعرف على رئيسين جديدين هما الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن يتمحور الاجتماع، الذي هو عبارة عن عشاء عمل، حول نقطتين، هما تعزيز مساهمة الحلف في محاربة الإرهاب وتقاسم العبء المالي بين الدول الأعضاء، و”عندما تتصاعد الضغوط كما هو الحال الآن، يحب زيادة مصاريف الدفاع”، حسب كلام الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ.

أما رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، فقد أكد على أهمية القمة الحالية، كونها “تأتي لتؤكد تمسكنا جميعنا بالدفاع عن قيم العدالة والحرية وحقوق الانسان”، على حد قوله.

ومن المقرر أن يعلن زعماء دول ناتو عن التحاق الحلف رسمياً بالتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وذلك استجابة لطلب أمريكي بهذا الشأن.

ويريد زعماء دول الحلف الحصول بالمقابل على ضمانات بأن هذا الانضمام لا يعني عمليات حربية على الأرض في العراق وسورية تحت راية ناتو، خاصة وأن جميع الدول هي أعضاء في التحالف ضد داعش وتساهم فيه بدرجات مختلفة.

ويؤكد مسؤولو الحلف أن قرار اليوم هو جزء من خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز العمل في محاربة الإرهاب الدولي، هذا العمل الذي يراه البعض، خاصة واشنطن، رمزياً حتى الآن.

أما بشأن زيادة مصاريف الدفاع لتصل إلى 2% من مجمل الناتج القومي المحلي للدول الأعضاء، فهو أيضاً طلب أمريكي، فسيؤكد العديد من زعماء الدول على قراراتهم وقف الاقتطاعات في الموازنات الدفاعية والعودة إلى زيادتها بشكل تدريجي لتصل إلى الحد المطلوب خلال السنوات القادمة.

وللرد على هذ الاتهام، يؤكد الأمين العام للحلف أن أفضل طريقة لمحاربة الإرهاب هي مساعدة القوات المحلية على رفع كفاءتها، كما يجري الآن في العراق وأفغانستان.

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن زعماء الحلف لن يناقشوا اليوم أي تفاصيل تقنية وسيتكتفون بمداخلات عامة وسريعة أثناء القمة.