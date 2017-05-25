الداخلية الإيطالية تتوقع إنفاق 2.8 مليار يورو على استقبال المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – توقعت وزارة الداخلية الإيطالية أن تتطلب عملية استقبال المهاجرين الذين يصلون الى سواحل البلاد، إنفاق 2.8 مليار يورو.

وخلال جلسة إستماع الخميس، أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بالمهاجرين، أوضحت رئيسة قسم الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية، جيراردا پانتيلوني، أن “وثيقة الإقتصاد والمالية لعام 2017 سخّرت لظاهرة الهجرة 4.2 مليار يورو في الحالات الطبيعية، و4.6 مليار يورو إن شهدت الظاهرة نمو مطردا”.

وأوضحت پانتيلوني أن “68.2٪ من هذا المبلغ، أي ما يعادل 2.8 مليار يورو، مخصص لنشاط الإستقبال، 18.8٪ لعمليات الإنقاذ في البحر، و13٪ للرعاية الصحية”.

وكان تقريراً صدر أمس عن مقر وزارة الداخلية الإيطالية، قصر (ڤيمينالي)، محدَّثاً بتاريخ 23 أيار/مايو، أن “عدد المهاجرين الوافدين الى البلاد العام الجاري تجاوز الـ50 ألفا”، مبينا أن “المعطيات تشير على وجه الخصوص الى وصول عدد المهاجرين الـ50039 مقابل 34236 في الفترة نفسها من عام 2016″، أي “بزيادة بنسبة 46.16٪”.