عباس يتوقع تدخلا أمريكيا بشأن الأسرى بسجون إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس من الولايات المتحدة الأمريكية التدخل لدى الجانب الإسرائيلي للإستجابة لمطالب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى انه يتوقع ردا اليوم او غدا.

وقال عباس في مستهل اجتماع للجنة المركزية لحركة (فتح) في رام الله، بعد لقاء مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى المنطقة جيسون غرينبلات، “إن قضية الاسرى صعبة وحساسة، ونحن نريد أن يتدخل الجانب الأميركي للحصول على إجابات من الجانب الإسرائيلي، تتعلق بضمان تحقيق مطالب أسرانا العادلة”.

وأضاف “تم بحث قضية الأسرى وبشكل معمق مع المبعوث الأميركي غرينبلات، لنرى ماذا يمكن للجانب الأميركي أن يعمل في هذا المجال”.

وتابع عباس “شرحنا للمبعوث الأميركي، قضية إضراب الأسرى بشكل تفصيلي، ونأمل خلال الفترة القليلة المقبلة أن نكون على اتصال معه من أجل أن يعطينا جوابا من قبل الجانب الإسرائيلي حول مطالب أسرانا، حتى نقدمها الليلة في المجلس الثوري اليوم أو يوم غد”.

وأكد الرئيس الفلسطيني على “إننا على اتصال دائم مع الجانب الأميركي للسعي من أجل إنهاء معاناة الأسرى، وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة، لأنه لا يوجد أي مبرر لدى إسرائيل لرفضها، وعدم الاستجابة لها”.

وأضاف “العالم كله يعرف أن مطالب الأسرى إنسانية، ولا يوجد لدى إسرائيل أي مبرر لرفضها، خاصة ان هذه المطالب كانت موجودة في الماضي، وإسرائيل تحاول أن تعاقب أسرانا، وتعاقبنا، برفضها هذه المطالب الإنسانية، ونحن صابرون وصامدون حتى نحصل على حل يرضى الجميع”.

ويخوض مئات الإسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من شهر وسط مؤشرات على تدهور في حالتهم الصحية.