جمعية ايطالية: 44 معتقلا بالسجون بتهمة الإرهاب الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت جمعية ايطالية إن هناك 44 شخصا معتقلين في سجون البلاد بتهمة ضلوعهم بنشاط يرتبط بالإرهاب الدولي.

وأوضحت جمعية (أنتيغوني) السياسية الثقافية في تقريرها السنوي “عودة السجن”، أن “السجناء الذين تتركز عليهم المخاوف من ناحية الإرتباط بالتطرف، يبلغ عددهم في سجون البلاد 365″، وقد “قسمتهم الإدارة إلى ثلاث فئات: الذين صدر إشعارا ضدهم (124)، المرصودين (76)، والخاضعين للرقابة (165)، ومن بينهم الـ44″، المذكورين أعلاه.

وذكرت الجمعية أن “معظم نزلاء السجون يعلنون أنهم كاثوليك (29568 سجينا)، أي بنسبة 54.7٪ من المجموع الكلي”، يتبعهم عدديا “السجناء المسلمين (6138 شخصا)، بنسبة 11.4٪، وأخيرا الأرثوذكس (2263) معتقلا، أي بنسبة 4.2٪”.

وأضافت التقرير أنه الى من سلف ذكرهم “يُضاف 14235 سجينا (26.3٪ من المجموع) يفضلون عدم إعلان إيمانهم”، وأن “من هؤلاء هناك حوالي 5000 يأتون من بلدان مسلمة التقليد”، مما يدل على “ترددهم في إعلان دياناتهم لتجنب وصمهم”.