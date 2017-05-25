توسك ويونكر يلتقيان أردوغان على خلفية توتر متصاعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – التقى كل من رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المتواجد اليوم في بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.

ورغم أن هذا اللقاء يأتي في أجواء من التوتر والتشنج المتصاعدين بين الطرفين، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في تموز/يوليو الماضي، وما أعقبها من تصرفات تركية اعتبرتها بروكسل “توجهاً مقلقاً نحو الاستبداد” من قبل الرئيس أردوغان.

ولم يصدر عن المشاركين أي إعلانات أو تصريحات حول مضمون اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة، ولكن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، قد كتب تغريدة على صحفته على توتير، “على تركيا والاتحاد الأوروبي أن يعملا معاً”.

ويعكس هذا الكلام حجم المأزق الذي تعاني منه أوروبا، التي تجد نفسها مضطرة، بحكم الأمر الواقع، للإقرار بأن تركيا شريك جيوسياسي وإقتصادي وأمني هام للاتحاد، وأنها لا تزال بلداً مرشحاً لعضويته، رغم أنها تبتعد عنه يوماً بعد يوم.

ولكن مصادر أوروبية مطلعة أكدت أن الاتحاد الأوروبي ليس بهذا الضعف أمام أرودغان، فـ”نحن سنطالبه بتوضيحات حول تصريحاته وتصرفاته، كما أننا سنعيد طرح مسالة العلاقات مع تركيا خلال القمة الأوروبية في حزيران /يونيو القادم”، على حد وصفها.

وأضافت المصادر أن يونكر وتوسك، قد ذكرا الرئيس أردوغان مرة أخرى بضرورة احترام إلتزاماته الدولية والمعايير الأوروبية إذا ما كان يريد الاستمرار في السير على طريق الانضمام للتكتل الموحد، “أما فرض عقوبة الإعدام، فسيكون لها آثار حتمية على مستقبل علاقاتنا مع أنقرة”، على حد قولها.

واعتبرت المصادر أن اجتماع اليوم بين الطرفين الأوروبي والتركي لا يعني أن الوضع طبيعي، حيث “لا يمكننا الاستمرار وكأن شيئاً لم يكن، ولكن يجب عدم وقف بالحوار”، حسب رأيها.

وتثير عمليات الاعتقال الموسعة التي يقوم بها الرئيس التركي وملاحقاته المستمرة للنشطاء والصحفيين مخاوف الأوروبيين، هذا بالإضافة إلى تلويحه المستمر بإمكانية إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وكان الرئيس التركي قد كال الكثير من الشتائم لأوروبا، متهماً إياها بالنفاق وعدم الوفاء بوعودها لجهة اعفاء مواطني بلاده من تأشيرات الدخول لأوروبا بموجب اتفاق 18 آذار/مارس 2016.

وتقر دوائر صنع القرار الأوروبية بأن مسألة اللاجئين تعتبر قضية حساسة للقارة الأوروبية، فبروكسل تقدر أن التعاون بشأن اللاجئين مع تركيا يشكل نموذجاً جيداً يمكن البناء عليه لتأسيس علاقات أفضل.