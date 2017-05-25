ترامب يطالب أعضاء ناتو بدفع مستحقاتهم المالية والتركيز على تحديات الإرهاب والهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الوفاء بتعهداتها المالية وزيادة استثماراتها لجعل الحلف أقوى وأكثر فاعلية.

جاء ذلك في كلمة له اليوم على هامش قمة الحلف، حيث افتتح نصباً تذكارياً لتكريم ضحايا الحادي عشر من أيلول/سبتمر في مقر الحلف الجديد في بروكسل.

ويريد الحلف من إقامة هذا النصب، في المقر الجديد، التذكير بما فعله تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بعد الهجمات المذكورة حيث قام بتفعيل المادة 5 المختصة بالدفاع المشترك وانطلق في عملية” دفاع مشتركة” في أفغانستان

وأشار ترامب إلى أن هناك 23 دولة من دول الحلف لم تدفع مستحقاتها المالية، وقال “الولايات المتحدة الأمريكية دفعت وحدها العام الماضي أكثر من جميع دول ناتو مجتمعة، وهذا غير عادل بالنسبة لدافع الضرائب الأمريكي”.

واعتبر ترامب أن تخصيص 2% من الناتج الإجمالي المحلي للدول الأعضاء هو الحد الأدنى المطلوب لتحديث القوات والبنى التحتية والقدرات، “لو التزمت جميع الدول بما عليها لكان الحلف أقوى الآن في محاربة الإرهاب”، على حد قوله.

وبهذا الكلام، يكون الرئيس الأمريكي قد رفع من حدة لهجته ومن سقف توقعات بلاده تجاه المساهمات المالية لدول أوروبا الأعضاء في الحلف والتي لا تزال تجد صعوبة في وقف الاقتطاعات في موازناتها.

وبمناسبة حديثه عن الأموال والمساهمات المالية، بدا ترامب وفياً لطابعه الانفعالي، حيث أشار إلى أنه “يرفض” طرح سؤال حول قيمة تكلفة المبنى الجديد للحلف، “ولكنه جميل جداً على أي حال”، حسب وصفه.

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة أن يركز الحلف أكثر على “تحديات الإرهاب الدولي والهجرة والتهديد الروسي”، ملفتا إلى أن “الدول لا تمتلك إمكانيات لمراقبة القادمين إليها من الخارج وضبطهم ومنعهم من ارتكاب أعمال إرهابية”.

واعتبر أن “واجب العالم الحر التحرك لاجتثاث قوى الشر والإرهاب أينما كانت”، منوهاً بـ”المزايا” التي حققتها زيارته لدول الخليج والتعهدات التي حصل عليها من قبل المسؤولين بشأن تجفيف تمويل الجماعات الإرهابية.

وعبر الرئيس الأمريكي عن تعاطفه وتضامنه مع بريطانيا إثر هجوم مانشستر، مطالباً الجميع بالوقوف دقيقة صمت تكريماً لذكرى ضحايا التفجير الإرهابي.