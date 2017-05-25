جينتيلوني: ترابط بجدول أعمال قمتي ناتو وتاورمينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني إلى أهمية قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الملتئمة الخميس في بروكسل لأعمال قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، المقررة يومي الجمعة والسبت في مدينة تاورمينا بجزيرة صقلية.

وكتب جينتيلوني في تغريدة “قمة ناتو اليوم لإعادة إطلاق التضامن بين ضفتي الأطلسي وأعمال قمة السبع فيما يختص بالأمن والهجرة والمناخ والعلاقات مع إفريقيا”.

وكان رئيس الحكومة قد اشار في تصريحات قبل إنطلاق قمة ناتو، إلى “أهمية إشراك كل القوى الممكنة، بما في ذلك روسيا لتجاوز تحديات الارهاب في عديد من السيناريوهات الإقليمية”.

كما أعاد التذكير بوجهة نظر بلاده التي ترى أنه “يتعين الفوز عسكريا على الارهاب وكذلك على المستوى الثقافي”، وأضاف “توحد وجهات النظر في هذا الصدد بين ضفتي الاطلسي يكتسب أهمية كبيرة”.