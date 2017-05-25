حماس تنفذ أحكام إعدام بحق 3 أشخاص بتهمة اغتيال القيادي العسكري مازن فقها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- قالت وزارة الداخلية التابعة لحركة (حماس) في قطاع غزة إنها نفذت، مساء اليوم الخميس، أحكام الإعدام في ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بإغتيال القيادي العسكري في الحركة مازن فقها.

وأشارت إلى أن عملية الإعدام تمت بحضور شخصيات وطنية وفصائلية وحكومية، ودون حضور لوسائل الإعلام ، محذرة من نشر أي مشاهد أو صور لتنفيذ حكم الإعدام.

وقالت “تنفيذ الأحكام جاء استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وحفاظاً على الأمن المجتمعي”.

وينص القانون الفلسطيني على وجوب مصادقة الرئيس الفلسطيني على أحكام الإعدام قبل تنفيذها ولكن (حماس) تنفذ الإعدام دون مصادقة الرئاسة في رام الله.

وقالت إنه ” أعدم المدان (أ. ل) شنقًا بعد إدانته بالقتل قصدًا مع سبق الإصرار، وتهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية”. وأضافت “كما أعدم شنقا المدان (هـ. ع) بعد إدانته بالتخابر والخيانة، وكذلك التدخل في القتل والمشاركة في العديد من عمليات الاغتيال. وأعدم رميا بالرصاص المدان (ع.ن)، ويعمل عسكريا بحرس الرئيس بسلطة رام الله بعد إدانته بالخيانة والتخابر، وإعطاء معلومات عن منازل وسيارات استُهدفت، ومعلومات عن مكان مسرح جريمة اغتيال فقها”.

ولفتت إلى أن “تنفيذ الأحكام جاء بعد أن صدرت من محكمة الميدان العسكرية، وأصبحت نهائيةً وباتةً وواجبة النفاذ، وبعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم”.

وكانت محكمة الميدان العسكرية أصدرت الأحد الماضي حكما بـ”الإعدام شنقا بحق (أ. ل) و(هـ. ع)، والإعدام رميا بالرصاص بحق المتهم الثالث، وهو (ع. ن)؛ لأنه يعمل عسكريا في حرس رئيس السلطة برام الله”، بعدما أدانتهم بالتورط في اغتيال فقها.

وأكدت هيئة القضاء العسكري في القطاع، في أعقاب النطق بأحكام الإعدام للقتلة، أن “الأحكام نهائية، وغير قابلة للطعن، وواجبة النفاذ بعد التصديق عليها من الجهات المختصة”.

واغتيل الأسير المحرر فقها، يوم الجمعة 24 مارس/آذار الماضي، بعد إطلاق النار المباشر عليه من مسدس كاتم صوت، بينما كان يركن سيارته في الكراج الخاص به أسفل البناية التي يقطن فيها غرب غزة.