جينتيلوني لا يرى دور لحلف ناتو في مساعدة ليبيا أمنيا قبل التوافق الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل الخميس “الترحيب بنداء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، من أجل دعم الحلف لبلاده وتجاوب الحلف” مع هذا النداء

ولكن رئيس الحكومة الايطالية نوه بأن “مقاربة ناتو يجب أن تكون تدريجية وحذرة: فأنشطة الحلف ينبغي ألا تتداخل وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي”، الموقع في منتجع الصخيرات، و”الذي يتضمن إنشاء هيكل أمني متكامل”، كما ينبغي أن “يحتفظ الطرف الليبي بالسيطرة الكاملة ” بشأن أية مساهمة محتملة من شمال الأطلسي في هذا الجانب.

وكان الأمين العام لشمال الاطلسي، يانس ستولتنبرغ قد أعرب نهاية الشهر الماضي عن استعداد الحلف “لمساعدة ليبيا، ولا سيما فيما يتعلق ببناء المؤسسات”، معلنا، خلال مؤتمر صحفي مشترك حينها مع جينتيلوني، ارسال فريق خبراء الى خلال الاسابيع المقبلة لمناقشة هذه المساعدات مع السلطات الليبية. كما قال ستولتنبرغ، خلال جولة سبقت التئام القمة اليوم في بروكسل، “لقد تحدثت مع رئيس الوزراء السراج. فريق خبراء سيكون مع السلطات الليبية في غضون الأسابيع المقبلة لمناقشة كيفية مساعدة الحلف في بناء المؤسسات الليبية: وزارة دفاع حديثة، أركان عامة ومخابرات، (جميعها) حاسمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.