سيناتور يميني ايطالي يدعو لتعليق اتفاقية شنغن لعرقلة الإرهابيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا سيناتور يميني ايطالي الى تعليق اتفاقية منطقة التأشيرة الموحدة (شنغن)، وذلك لعرقلة تحرك الإرهابيين.

وأضاف نائب رئيس مجلس الشيوخ، روبرتو كالديرولي (حزب رابطة الشمال)، أن “الانتحاري الذي نفذ هجوم مانشستر، سلمان عبيدي، كان قد عاد لتوه من ألمانيا، تماما مثل جميع أسلافه، كـ(أنيس) العامري الذي سافر من إيطاليا إلى برلين على متن شاحنة مسروقة، وصلاح الذي انتقل بين بروكسل وباريس ذهابا وإيابا، ليلة المجزرة في صالة باتاكلان، وكإرهابي نيس، وهلم جراً”.

وأشار كالديرولي الى أنه “بفضل منطقة (شنغن)، يتتحرك الإرهابيون، بالإضافة إلى المجرمين العاديين، دون عائق أو تفتيش، قبل وبعد الهجمات”، لذا “يجب تعليق اتفاقية شنغن على الفور وبدون أي استثناءات أو تحفظات، على غرار ما فعلناه الآن في إيطاليا لأجل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في تاورمينا، وكما تفعل فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي منذ مدة”.

وخلص كالديرولي الى القول “دعونا نعود الى السيطرة على حدودنا، ومنع أمثال عبيدي وصلاح والعامري من المرور عبر مزيد من الدول دون تدقيق أو تفتيش”.