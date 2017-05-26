مصر: مقتل عشرات الاقباط في هجوم على حافلة برحلة دينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

المينيا ـ قتل عشرات الأقباط المصريين، صباح الجمعة، بعد أن فتح مسلحون مجهلون النار على حافلة كانت متجهة في رحلة دينية صوب دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة بمحافظة المنيا جنوب مصر.

وأعلن الأسقف العام الأنبا إرميا، عبر حسابه على موقع المدونات القصيرة، تويتر عن “استشهاد 35 شخصا في هجوم مسلح على حافلتين للرحلات، احدهما يقل أطفالا والآخر أشخاص بالغين، وسيارة ربع نقل من دير الجرنوس أمام هضبة أبو طرطور بمدق دير الأنبا صموئيل”.

ياتي ذلك فيما قالت وزارة الداخلية ان “مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي قاموا بإطلاق النيران بشكل عشوائي تجاه حافلة تقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيرها بالطريق الصحراوية، غربي دائرة مركز شرطة العدوة”.

وأضافت “على الفور إنتقلت القيادات الأمنية إلى محل الواقعة وتبين وقوع الحادث أثناء سير الحافلة بإحدى الطرق الفرعية الصحراوية، متوجهة إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة”، مما “أسفر عن إستشهاد 26 مواطنا وإصابة آخرين” منوهة بانه “يجري حصر الأعداد النهائية”، للضحايا.