ايطاليا: وصول سفينة تحمل 1004 مهاجرين الى ميناء ساليرنو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قالت مصادر أمنية إيطالية إن السفينة (أكواريس) التابعة لجمعية الإنقاذ في البحر المتوسط (الإيطالية ـ الفرنسية ـ الألمانية) والتي تعمل بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود، رست في ميناء ساليرنو (نابولي) الجمعة، وهي تحمل 1004 مهاجرين.

وأضافت المصادر ذاتها أن المهاجرين المذكورين، “تم إنقاذهم في قناة صقلية حيث كانوا على متن 11 قاربا يواجهون مصاعب في الإبحار”، مبينة أن “السفينة بعد رسوّها صباح اليوم، كان باستقبال المهاجرين على رصيف الميناء، متطوعو الصليب الأحمر ورجال الدفاع المدني وعناصر الشرطة والجيش”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “هذا هو الهبوط الثاني في ساليرنو خلال أيار/مايو، بعد وصول 990 مهاجرا على متن السفينة (سيم بايلوت) النرويجية في الـ9 من الشهر الجاري”. واختتم بالقول إن “على متن السفينة كانت هناك جثة لطفل في سن الـ3 من العمر أيضا”.